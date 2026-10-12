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Tender Announcement for Negotiated Procurement of 250 Vanadium-Titanium Graphite Electrodes

Published: Oct 12, 2026 10:33 (GMT+8)

Vanadium-titanium graphite electrode 250 is now ready for procurement, and suppliers are publicly invited to participate in negotiation procurement activities.

Project Overview

1.1 Project name: Vanadium-titanium graphite electrode 250

1.2 Client: Pangang Group Materials Trading Co., Ltd.

1.3 Agency: Angang Tendering Co., Ltd. Panzhihua Branch

1.4 Project funding status: self-raised

1.5 Project overview: See the public attachment to the entrustment application

1.6 Platform and website: Angang Smart Tendering and Bidding Platform (http://bid.ansteel.cn/TPBidder)

Procurement Scope and Related Requirements

2.1 Procurement scope: See the public attachment to the entrustment application

2.2 Delivery date: Delivery according to user requirements

2.3 Delivery location: Panzhihua Vanadium Products Plant

2.4 Goods quality standards or main technical performance indicators: Implemented in accordance with YB/T4089-2015.

Supplier Qualification Requirements

3.1 Supplier qualification requirements: See attachment

Click to view tender details:

Data Source Statement: Except for publicly available information, all other data are processed by SMM based on publicly available information, market communication, and relying on SMM's internal database model. They are for reference only and do not constitute decision-making recommendations.

For any inquiries or for more information, please contact: lemonzhao@smm.cn
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