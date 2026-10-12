Tender Announcement for Negotiated Procurement of 250 Vanadium-Titanium Graphite Electrodes

Vanadium-titanium graphite electrode 250 is now ready for procurement, and suppliers are publicly invited to participate in negotiation procurement activities.
Project Overview
1.1 Project name: Vanadium-titanium graphite electrode 250
1.2 Client: Pangang Group Materials Trading Co., Ltd.
1.3 Agency: Angang Tendering Co., Ltd. Panzhihua Branch
1.4 Project funding status: self-raised
1.5 Project overview: See the public attachment to the entrustment application
1.6 Platform and website: Angang Smart Tendering and Bidding Platform (http://bid.ansteel.cn/TPBidder)
Procurement Scope and Related Requirements
2.1 Procurement scope: See the public attachment to the entrustment application
2.2 Delivery date: Delivery according to user requirements
2.3 Delivery location: Panzhihua Vanadium Products Plant
2.4 Goods quality standards or main technical performance indicators: Implemented in accordance with YB/T4089-2015.
Supplier Qualification Requirements
3.1 Supplier qualification requirements: See attachment
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