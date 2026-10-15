National Building Materials Inventory Overview on October 15

This week, total rebar inventory was 541.07 mt, down 204,600 mt WoW, or -3.64%, and down 8.76% YoY on a lunar calendar basis.
This week, rebar social inventory was 3.6912 million mt, down 144,600 mt WoW, or -3.77%, and down 13.66% YoY on a lunar calendar basis.
This week, rebar mill inventory was 1.7195 million mt, down 59,900 mt WoW, or -3.37%, and up 3.90% YoY on a lunar calendar basis.
This week, total wire rod inventory was 1.3101 million mt, down 48,900 mt WoW, or -3.60%, and down 6.87% YoY on a lunar calendar basis.
This week, wire rod social inventory was 540,300 mt, down 2,300 mt WoW, or -0.42%, and down 28.83% YoY on a lunar calendar basis.
This week, wire rod mill inventory was 769,800 mt, down 46,600 mt WoW, or -5.71%, and up 18.87% YoY on a lunar calendar basis.