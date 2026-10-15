National Building Materials Inventory Overview on October 15

[SMM Steel] Indonesian Slab Steady at $480/mt FOB, Mills May Cut Prices to Win Buyers

[Indonesia] Slab prices are stable at USD 480/metric ton FOB, after falling by USD 8/metric ton on Monday (October 12, 2026) and a further USD 2/metric ton on Tuesday. The market has turned sluggish again. Demand is absent, and mills lack the bargaining power to raise prices, so offers have stayed flat over the past two days. Prices are unlikely to hold at this level, since shipments are scheduled for January 2027. With buyers in no hurry to commit, the only way mills can stay competitive is to lower prices again, which could also bring in buyers. If demand does not return soon, further cuts are likely in the coming days.