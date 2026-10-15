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National Building Materials Inventory Overview on October 15

Published: Oct 15, 2026 14:08 (GMT+8)
On October 15, total rebar inventory this week was 541.07 mt, down 204,600 mt WoW, or -3.64% WoW, and -8.76% YoY on the lunar calendar. Total wire rod inventory this week was 1.3101 million mt, down 48,900 mt WoW, or -3.60% WoW, and -6.87% YoY on the lunar calendar.

This week, total rebar inventory was 541.07 mt, down 204,600 mt WoW, or -3.64%, and down 8.76% YoY on a lunar calendar basis.

This week, rebar social inventory was 3.6912 million mt, down 144,600 mt WoW, or -3.77%, and down 13.66% YoY on a lunar calendar basis.

This week, rebar mill inventory was 1.7195 million mt, down 59,900 mt WoW, or -3.37%, and up 3.90% YoY on a lunar calendar basis.

This week, total wire rod inventory was 1.3101 million mt, down 48,900 mt WoW, or -3.60%, and down 6.87% YoY on a lunar calendar basis.

This week, wire rod social inventory was 540,300 mt, down 2,300 mt WoW, or -0.42%, and down 28.83% YoY on a lunar calendar basis.

This week, wire rod mill inventory was 769,800 mt, down 46,600 mt WoW, or -5.71%, and up 18.87% YoY on a lunar calendar basis.

 

Data Source Statement: Except for publicly available information, all other data are processed by SMM based on publicly available information, market communication, and relying on SMM's internal database model. They are for reference only and do not constitute decision-making recommendations.

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[Indonesia] Slab prices are stable at USD 480/metric ton FOB, after falling by USD 8/metric ton on Monday (October 12, 2026) and a further USD 2/metric ton on Tuesday. The market has turned sluggish again. Demand is absent, and mills lack the bargaining power to raise prices, so offers have stayed flat over the past two days. Prices are unlikely to hold at this level, since shipments are scheduled for January 2027. With buyers in no hurry to commit, the only way mills can stay competitive is to lower prices again, which could also bring in buyers. If demand does not return soon, further cuts are likely in the coming days.
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