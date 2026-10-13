October 12, the Centre for Research on Energy and Clean Air released findings on India’s power system. Nearly 1.8 billion kWh of renewable electricity was curtailed in July and August, including about 4.2% of solar generation. Peak electricity demand reached 270 GW in July.
In the quarter ending September, solar generation rose 39% year on year. Renewable generation excluding large hydropower exceeded 100 billion kWh for the first time. Coal supplied approximately two-thirds of electricity, while hydropower generation declined 20%.