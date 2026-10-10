Solid-State Battery Next Decade Series, Part 9 of 9: A Brand-New Track, Not a "Simple Sequel" to Liquid Lithium Batteries [SMM Analysis]
[SMM Analysis: Solid-State Battery Next Decade Series, 9 of 9: A Brand-New Track, Not a "Simple Sequel" to Liquid Lithium Batteries] The industrialisation of solid-state batteries is not a "capacity replication + minor technical adjustment" of liquid lithium batteries, but a systematic shift from resource logic, chemical logic, and material logic to patent logic. The most common mistake in understanding solid-state batteries through the framework of liquid lithium batteries is treating "planned capacity" as "effective supply," treating "technical routes" as "settled answers," and treating "first-mover advantage" as "ultimate victory.