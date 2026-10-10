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[Lithium battery: China exported 3.69 billion lithium-ion batteries in Jan-Aug, up 22.9% YoY]

Published: Oct 10, 2026 19:48 (GMT+8)
Per MIIT data and customs statistics, China exported 3.69 billion lithium-ion batteries in Jan-Aug 2026, up 22.9% YoY. Value-added output of the electronics manufacturing industry grew 15.7% YoY, with revenue up 20.1% to RMB 12.8 trillion and total profit up 110% to RMB 847.5 billion. The strong battery exports reflect sustained overseas demand for power and energy storage batteries.

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