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[Google Quantum Computing Achieves New Breakthrough: Willow Chip Reduces Error Rate by About 40 Times]

Published: Oct 16, 2026 09:48 (GMT+8)
Alphabet's Google (GOOG.O) announced on October 15 that its Quantum AI team has successfully validated a new technique called "Magic State Cultivation" on the Willow quantum chip, reducing the error rate of specific quantum states by approximately 40 times and achieving a quantum state preparation accuracy of 99.99%. The related research findings have been published in the journal Science. Google explained that quantum computers are susceptible to interference that causes errors, and to perform complex computations, special quantum states need to be prepared in advance, but this process is highly resource-intensive. Some studies estimate that conventional methods could consume up to 95% of a quantum computer's computing power. The new technique improves preparation efficiency by detecting and discarding quantum states with errors, and is expected to reduce the resource consumption of error correction in future quantum computers. Google stated that this achievement is an important step toward practical quantum computing, but further validation is still needed to determine whether it can be applied to larger-scale quantum computing systems.

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