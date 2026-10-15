[TuringQ, Zhicheng, Asia Computing to Build Quantum-Supercomputing-AI Center in Greater Bay Area]
According to TuringQ, on October 14, TuringQ formally signed a strategic cooperation agreement with Shenzhen Zhicheng Computing Network Technology Co., Ltd. (Zhicheng Computing Network) and Asia Computing Network and Quantum Computing Technology Co., Ltd. (Asia Computing). The three parties will work together to build a quantum-supercomputing-intelligent integrated computing center in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, creating a new-type computing infrastructure that integrates quantum computing, high performance computing, and artificial intelligence.