Researchers from City University of Hong Kong, Jilin University and Sun Yat-sen University have developed a high-entropy molecular contact layer composed of three molecules to improve the hole-selective interface in inverted perovskite solar cells. The device achieved a certified steady-state conversion efficiency of 27.31%, independently verified by the Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing. The molecular design increases structural complexity to reduce instability in conventional single-molecule contact layers under high-temperature conditions, while improving interface passivation and hole transport. The team also conducted stability testing at 85°C and under continuous illumination. Published in Nature Photonics, the work provides a new interface-engineering approach to improving both efficiency and operational stability in inverted perovskite solar cells.