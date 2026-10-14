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[SMM PV Flash] Chinese Research Team Achieves 27.31% Certified Efficiency for Inverted Perovskite Solar Cell

Published: Oct 14, 2026 09:53 (GMT+8)
Researchers from City University of Hong Kong, Jilin University and Sun Yat-sen University have developed a high-entropy molecular contact layer composed of three molecules to improve the hole-selective interface in inverted perovskite solar cells. The device achieved a certified steady-state conversion efficiency of 27.31%, independently verified by the Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing. The molecular design increases structural complexity to reduce instability in conventional single-molecule contact layers under high-temperature conditions, while improving interface passivation and hole transport. The team also conducted stability testing at 85°C and under continuous illumination. Published in Nature Photonics, the work provides a new interface-engineering approach to improving both efficiency and operational stability in inverted perovskite solar cells.

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