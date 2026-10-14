The Australian Renewable Energy Agency (ARENA) will provide up to AU$32.3 million to support Luminous Robotics and Built Robotics Australia in establishing solar construction robotics manufacturing facilities in Melbourne and Brisbane. The technologies are designed to automate module installation and foundation piling, two labour-intensive activities in utility-scale solar construction. ARENA said greater use of automated equipment could help reduce construction costs, shorten project timelines and ease labour shortages, while supporting the transition of solar robotics from field demonstrations toward wider commercial deployment.