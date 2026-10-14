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[SMM PV Flash] French Researchers Identify New PID Degradation Mechanism in Medium-Voltage PV Modules

Published: Oct 14, 2026 09:52 (GMT+8)
Researchers at Liten, part of the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission, have identified a new potential-induced degradation (PID) mechanism in medium-voltage PV modules. The study found that PID risk increases significantly at higher system voltages, while the electrical conductivity of encapsulation materials also plays an important role in module degradation. Tests conducted at voltages of up to 6,000V identified an additional “electrical treeing” mechanism triggered by partial discharges. Under high-voltage conditions, maximum power losses reached 13.5% on the front side and 19.5% on the rear side of the tested modules. The findings provide new guidance for encapsulation material selection and long-term reliability design in future high-voltage PV systems.

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