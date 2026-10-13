Gold – The correction does not change the rationale

October 13, 2026

1. Review – After a three-and-a-half-year rally, the correction remains healthy

After precious metals prices had risen for around three and a half years since the fall of 2022 with virtually no significant pullbacks, they entered a major correction phase in late January. The gold price is currently trading around USD 1,407, or 25.13 percent, below its new all-time high of USD 5,602. Silver would need to gain around 100 percent, or USD 60.85, to return to its new record high of USD 121.67.

Particularly since the start of the Iran crisis, the precious metals markets have seen heavy selling and a noticeable shift. Since then, the general rule has been that geopolitical stress, a stronger US dollar, rising US Treasury yields, and a Federal Reserve seeking to curb oil price-driven inflation through further interest rate hikes tend to weigh on precious metals prices.

Only in August was there a three-and-a-half-week surge in prices. In retrospect, however, this should primarily be viewed as a reaction to the deeply oversold conditions in July, as gold and silver have since given back nearly all the gains from their summer rally.

1.1 Euphoria to indifference

Note: Illustrative example graphic

At USD 5,500, investors were still lining up; just above USD 4,000, the topic is barely attracting any attention. Yet the fundamental drivers of the secular bull market in precious metals remain fully intact.

2. Technical analysis of gold in US dollars

2.1 Weekly chart: Bearish weekly chart despite summer rally

Gold in US dollars, weekly chart as of October 12, 2026. Source: Tradingview

Even nine months after reaching its new all-time high of USD 5,602, the gold price remains deeply entrenched in its corrective structure. Despite the impressive but short-lived summer rally—a gain of around USD 750 in just three and a half weeks—the sequence of lower highs remains intact. Only a sustained move above USD 4,700 would clearly end the current downtrend.

With its low of USD 4,066 last Wednesday, the gold price gave back nearly all of the gains it had made since the June 30 summer low of USD 3,942.

At the same time, the weekly stochastic oscillator has once again been flashing a clear sell signal since mid-September. Negating this signal would likely require several weeks of significantly rising gold prices.

Overall, the weekly chart therefore remains bearish and currently shows no signs that the correction underway since late January is coming to an end. As always, numerous scenarios are conceivable: In addition to a falling bullish wedge formation, a head-and-shoulders top pattern with price targets around USD 3,000 or a descending triangle could also be considered. In any case, new lows below USD 4,000 still appear relatively likely.

2.2 Daily chart: Initial signs of a countertrend move or recovery

Gold in US dollars, daily chart as of October 12, 2026. Source: Tradingview

Mit dem halbwegs überzeugenden Wochenschluss bei 4.194 USD hat der Goldpreis nach siebeneinhalb Wochen Korrektur und einem ersten kräftigen Bounce vom Mittwochstief bei 4.066 USD eine solide Ausgangsbasis für eine mögliche Trendwende und Erholung geschaffen.

Zwar wurden seit dem Sommerhoch bei 4.697 USD sowohl die 200-Tage- als auch die 50-Tage-Linie von den Bären regelrecht überrannt, doch stellt nun genau die 50-Tage-Linie ein erstes logisches Kursziel im Rahmen einer möglichen Gegenbewegung dar.

Die Tages-Stochastik stützt diese Einschätzung: Der Oszillator konnte sich am vergangenen Freitag mit einer seiner beiden Linien aus der überkauften Zone lösen und ein Kaufsignal generieren.

Insgesamt präsentiert sich der Tageschart damit vorsichtig bullisch. Eine Erholung könnte zumindest bis zur 50-Tage-Linie bei rund 4.335 USD reichen. Deutlich mehr trauen wir dem Goldpreis kurzfristig noch nicht zu, da die Zeit bis Mitte Dezember und dem letzten FOMC-Zinsentscheid erfahrungsgemäß eher schwierig bleibt.

3. Gold Futures Terminmarktstruktur

Commitments of Traders Report für den Gold-Future vom 10. Oktober 2026. Quelle: Sentimenttrader

Laut dem aktuellen Commitments of Traders Report (COT-Report) der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hielten die kommerziellen Händler zum Schlusskurs von 4.163 USD am 6. Oktober eine kumulierte Short-Position von 244.527 Gold-Futures-Kontrakten. Die CFTC veröffentlicht die COT-Daten wöchentlich, wobei die Positionsdaten jeweils auf einen Dienstag zurückgehen und in der Regel am Freitag erscheinen.

Demnach haben die kommerziellen Akteure (z.B. Goldminenunternehmen, Raffinerien, Industrielle Verarbeiter, Großbanken, Physische Händler und Lagerhalter) den Kursrückgang der vergangenen sechseinhalb Wochen bislang nur ansatzweise genutzt, um ihre Leerverkaufspositionen abzubauen.

Im Sommer genügte eine Reduzierung der kumulierten Short-Position auf rund 200.000 Gold-Futures-Kontrakte, um eine Engstelle zu bilden und die Sommer-Rallye auszulösen. Im langfristigen Vergleich hat jedoch meist erst ein Rückgang der kumulierten Short-Position auf etwa 100.000 Gold-Futures-Kontrakte die entscheidende antizyklische Engstelle für eine neue Rallye beim Goldpreis markiert.

Im langfristigen Vergleich liegt die kommerzielle Short-Position aktuell also immer noch auf einem zu hohen Niveau. Daher ist der aktuelle CoT-Report negativ zu interpretieren.

4. Gold Sentiment

Sentiment Optix für Gold vom 10. Oktober 2026. Quelle: Sentimenttrader

Die fulminante Sommer-Rallye hatte das Sentiment am Goldmarkt nahezu exakt an die Grenze zum übertriebenen Optimismus geführt. Mehr Begeisterung konnten die Gold-Bullen trotz der heißen Temperaturen nicht entfachen. Stattdessen sorgt die Korrektur der vergangenen sieben Wochen für ein deutliches Abklingen der Euphorie.

Damit bleibt es bei unserer Befürchtung, dass der Goldpreis vor dem Beginn der nächsten großen Aufwärtsbewegung vermutlich noch einmal in die Panikzone abtauchen wird müssen. Zudem könnte dieser Prozess deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, als die meisten Anleger erwarten.

Kurzfristig ist das Sentiment zurück im neutralen und damit relativ aussagelosen Bereich. Um das Stimmungspendel bis in den Extrembereich (Panik und Angst) zu drücken wird es wahrscheinlich größere Verwerfungen an Finanzmärkten und/oder deutlich tiefere Tiefs beim Goldpreis benötigen.

Zusammengefasst notiert das Sentiment mit einem Optix-Wert von 62 aktuell im neutralen Bereich. Idealerweise kann sich der Optix bis zum vermuteten nächsten Trendwendepunkte Mitte Dezember oberhalb von 50 halten.

5. Gold Saisonalität

Saisonalität für den Goldpreis über die letzten 17 Jahre vom 1. Mai 2026. Quelle: Seasonax

It is now clear that the gold price not only reached its typical early-summer low at USD 3,942, but also marked its summer high at USD 4,697 on August 18. Our focus is therefore now on the next trend reversal, which we expect by mid-December at the latest—around the Fed’s final interest rate decision of the year.

Im Anschluss dürfte sich der Goldpreis, getrieben von der typischerweise starken physischen Nachfrage rund um das chinesische Neujahr, bis in den Frühling hinein gut erholen können. Auch für die Minenaktien sollte dies eine starke Phase sein.

Overall, the seasonal signal remains red for now. However, interim recoveries are possible.

6. Macro update – When government bonds lose their innocence

Despite an 8.5 percent decline in the gold price in September, holdings in physically backed gold ETFs rose by 67 tonnes to a record 4,256 tonnes. At the same time, a record USD 31 billion flowed into such funds in the third quarter. This divergence is more than a curiosity: It suggests that investors increasingly view gold not as a bet on rising prices, but as a hedge against waning confidence in government bonds.

Despite an 8.5 percent price decline in September, holdings in physically backed gold ETFs rose by 67 tonnes to a record 4,256 tonnes, according to the World Gold Council. These funds attracted USD 10 billion in September alone and a record USD 31 billion in the third quarter.

6.1 Why gold should be valued differently today

At the peak of the 1970s gold bull market in January 1980, selling gold was rational in hindsight: A five-year government bond offered a yield of around 14 percent, and repayment of principal was considered virtually guaranteed. Gold, by contrast, was extremely overbought at the time and had to compete with a secure, inflation-adjusted return.

Today, however, the equation looks fundamentally different. A nominal yield of around 5 percent is no longer a risk-free return when inflation, rising debt, substantial refinancing needs, and political intervention can erode the real return. Gold therefore does not necessarily become a bet on rising prices, but rather a hedge against a deterioration in sovereign credit quality.

ETF buyers vs. futures traders, as of October 10, 2026. Source: Sound Money Report

It was therefore not surprising that holdings in physically backed gold ETFs rose by around 67 metric tons in September to a record 4,256 metric tons—even though the gold price fell by 8.5% in the same month. Overall, more than USD 31 billion flowed into gold ETFs in the third quarter. This was the strongest quarterly inflow since records began. Long-term investors bought physical metal, while short-term futures positions were closed out. Although the gold price declined, the underlying ownership structure became more firmly established.

6.2 Central banks do not buy yield

Even Bundesbank President Joachim Nagel made clear at the LBMA conference in Sorrento why official institutions continue to diversify: rising government debt, geopolitical fragmentation, and the risk of sanctions, which the United States demonstrated starkly at the start of the war in Ukraine. Gold carries no counterparty risk and—unlike a bond or bank deposit—cannot simply be frozen. Despite significantly higher bond yields, these factors support structural demand for gold, even if slower central bank buying could weigh on prices in the short term.

Central bank gold purchases and sales in 2026, as of October 10, 2026. Source: Sound Money Report

According to Nagel, gold’s share of global central bank reserves rose from around 14 percent in 2023 to nearly 25 percent. The Bundesbank holds more than 3,500 metric tons, making it the largest sovereign holder of gold after the United States. China’s officially reported gold reserves totaled around 2,410 metric tons at the end of September 2026; however, there is speculation that its actual holdings are significantly higher. Some analysts estimate that Chinese government entities could hold as much as approximately 5,000 metric tons.

The key takeaway is that central banks are not buying gold for its potential returns, but because investment alternatives previously considered “risk-free” have become significantly less so due to political and fiscal factors.

6.3 France: When companies appear safer than the government

Französische Unternehmensanleihen vs französische Staatsanleihen, vom 10. Oktober 2026. Quelle: The Kobeissi Letter

Angesichts der zunehmenden Verwerfungen in Frankreich liefert die La Grande Nation die europäische Variante derselben Krise. Rund 241 Mrd. USD französischer Unternehmensanleihen handeln inzwischen unter der Rendite vergleichbarer französischer Staatsanleihen – ein Anzeichen, dass Anleger dem Kredit risikoreicher Unternehmen teilweise mehr Vertrauen schenken als dem Souverän.

Das ist makroökonomisch bemerkenswert. Normalerweise ist die Staatsanleihe der Anker des gesamten Kreditsystems: Unternehmen, Banken und private Haushalte leiten ihre Finanzierungskosten unmittelbar oder mittelbar von der Rendite des jeweiligen Staats ab. Wenn internationale Konzerne wie L’Oréal oder TotalEnergies am Kapitalmarkt als „sicherer“ gelten als der französische Staat, dreht sich diese Hierarchie des Vertrauens um.

Die Ursache liegt dabei weniger in der Qualität der Unternehmen als in der Sorge um Frankreichs Schuldenpfad, politische Instabilität und die Fähigkeit des Staates, seine wachsende Zinslast ohne Inflation oder Umschuldung zu tragen. Frankreich wird damit zum europäischen Frühwarnindikator für ein breiteres Problem: Staaten verlieren langsam ihre Rolle als unangefochtene, risikofreie Kreditgeber.

6.4 Das Haus verliert nicht jede Hand – aber das Publikum zahlt

US-Gesamtverschuldung 1850–2026, vom 24. September 2026. Quelle: Grant Williams

Genau hier schließt sich der Bogen zu den USA. Auch dort steht nicht die kurzfristige Bonität bzw. Liquidität im Zentrum, sondern die Frage, ob ein Staat mit rekordhohen Schulden (über 40 Bio. USD = ca. 120.000 USD pro Einwohner), dauerhaft hohen Defiziten und wachsendem Refinanzierungsbedarf seine Rolle als sicherer Anker der Weltfinanzmärkte langfristig halten kann. Und während Frankreich zeigt, wie der Vertrauensverlust beginnt kann man an den USA erkennen, wie teuer er werden kann.

US-Finanzminister Scott Bessent beschrieb sich als „the house“ im Anleihemarkt. Die Pointe ist allerdings: Ein Casino kann viele Hände gewinnen, aber sobald die Spieler die Integrität des Hauses bezweifeln, steigen die Einsätze – und mit ihnen die Renditen. Für die USA bedeutet das: Solange Investoren Treasury-Anleihen als sichere Anlage betrachten, bleibt die Finanzierung günstig. Beginnen sie jedoch, Inflation, Fiskalpolitik oder die politische Unabhängigkeit der Fed infrage zu stellen, wird genau diese Sicherheit teurer.

6.5 Economist-Titelblatt: Pessimismus als Kontraindikator

Der Renditeanstieg an den Anleihenmärkten ist ein globales Phänomen – die USA laufen dem Durchschnitt seit Ende Juli jedoch klar davon. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe kletterte diese Woche auf über 5,3% und damit auf den höchsten Stand seit 2002.

Sentiment Optix für 10-jährige US-Staatsanleihen, vom 11. Oktober 2026. Quelle: Sentimenttrader, The Economist

Kurzfristig erscheint der Pessimismus dennoch etwas übertrieben: Der Sentiment-Indikator Optix meldet extreme Pessimismuswerte, während The Economist sein Titelthema mit „Will bonds blow up?“ überschrieben hat. Typischerweise hat ein Trend mit solchen Titelgeschichten den Mainstream erreicht und das Überraschungspotenzial gleich Null. Dementsprechend würde uns eine Erholung der Anleihepreise und ein Rückgang der Renditen auf Sicht der kommenden Tage, Wochen und gegebenenfalls Monate – auch dank möglicher Interventionen von Fed und EZB – nicht überraschen.

Im großen Bild bleibt es jedoch beim fundamentalen Trendwendejahr 2020: Nach rund 40 Jahren fallender Zinsen steigen die Renditen seither wieder. Genau dieser Übergang von einer Ära billigem Geld zu einer Ära höherer Finanzierungskosten macht die Frage zunehmend relevant, wer die nächste Welle der KI-Expansion überhaupt bezahlt.

6.6 KI: Vom Technologieboom zum Kreditboom

Kosten der Absicherung gegen Oracle-Zahlungsausfall, vom 10. Oktober 2026. Quelle: Holger Zschäpitz

Die KI-Story verlagert sich zunehmend vom Gewinnversprechen zur Bilanzfinanzierung. Oracles Fünfjahres-CDS erreichte mit 261 Basispunkten ein Rekordhoch; das impliziert laut Marktberichten eine Fünfjahres-Ausfallwahrscheinlichkeit von über 20 Prozent – trotz Investment-Grade-Rating. Damit rückt nicht mehr nur die Frage in den Mittelpunkt, ob KI die versprochenen Gewinne liefern wird, sondern ob die Finanzierungsstrukturen dahinter den höheren Zinszyklus überhaupt aushalten können.

KI-Blase, vom 8. Oktober 2026. Quelle: Steve Hanke

Das Problem ist nicht, dass KI unproduktiv wäre. Das Problem ist die Kapitalintensität: Rechenzentren, Strom, Chips und Vorfinanzierung verbrauchen heute Cashflow, während die erwarteten Einnahmen erst in der Zukunft liegen. Wenn die Kreditmärkte beginnen, diese Zukunft stärker zu diskontieren, wird aus einem Aktien-Boom ein Kreditzyklus.

6.7 Was das für Gold bedeutet

Für Gold ist diese Entwicklung zunächst ambivalent. Extremer Pessimismus kann kurzfristig übertrieben sein; eine Erholung bei dem Anleihen und die Fortsetzung des KI-Booms sind keineswegs ausgeschlossen. Langfristig bestätigt der Trend jedoch die zentrale These: Das Vertrauen in die klassische 60/40-Welt aus „sicheren" Staatsanleihen und Wachstumsaktien kann nicht mehr selbstverständlich vorausgesetzt werden.

Gold ist dabei kein Hedge gegen Zinsen, den Dollar oder Inflation im engeren Sinne. Es ist ein Hedge gegen Institutionenversagen - gegen fiskalische Dominanz, Sanktionen, Währungsfragmentierung, politische Willkür und den schleichenden Verlust des Vertrauens in langfristige Staatsversprechen.

Genau hier schließt sich der Kreis zur KI: Wenn deren Kapitalausgaben zunehmend über Schulden finanziert werden, während Staaten selbst höhere Zinsen zahlen müssen, entsteht eine gemeinsame Vulnerabilität. Unternehmen und Staaten konkurrieren dann um begrenzte Kapitalmittel, und die Qualität der jeweiligen Bilanzen rückt in den Vordergrund. Die Nachfrage nach einem Asset, das keine Gegenpartei und keine Refinanzierung benötigt, wird dadurch nicht kleiner, sondern potenziell größer.

6.8 Warum Gold relevant bleibt

Mehrere Entwicklungen stützen diese Lesart:

Gold-ETFs verzeichnen trotz zwischenzeitlicher Preisrückgänge weiterhin robuste langfristige Nachfrage.

Zentralbanken diversifizieren ihre Reserven weiterhin in Gold - nicht primär wegen der Rendite, sondern wegen seiner politischen Neutralität.

Französische Staatsanleihen verlieren gegenüber Unternehmensanleihen an Vertrauen, ein Hinweis darauf, dass Staatsrisiko nicht mehr automatisch als risikofrei gilt.

Die US-Fiskalpolitik erhöht die Refinanzierungsempfindlichkeit des Systems: Jeder Anstieg der Renditen verteuert die Schuldenlast zusätzlich.

Die KI-Kapitalausgaben werden zunehmend über Schulden finanziert und machen den Kreditmarkt zu einem zentralen Risikofaktor.

Zugespitzt formuliert: Gold ist die Versicherung gegen eine Welt, in der Rendite nicht mehr Risikoprämie, sondern Bestechung ist. Der Staat bietet fünf Prozent, damit Anleger seine Schulden halten. Gold bietet keine Rendite - dafür aber keinen Versprecher.

In einer Welt, in der KI-Investitionen, Staatsfinanzierung und Zinslasten immer stärker miteinander verflochten sind, wird die entscheidende Frage nicht lauten, welches Asset die höchste Rendite verspricht. Sondern welches Asset seine Versprechen auch dann einlöst, wenn das Vertrauen in die Finanzierungsarchitektur darunter beginnt zu leiden. Genau dafür bleibt Gold relevant.

7. Fazit: Gold - Die Korrektur verändert nicht die Begründung

Vor allem mittelfristig könnten die Edelmetalle weiter unter Druck bleiben, denn der Wochenchart ist nach wie vor bärisch. Neue Tiefs unterhalb von 4.000 USD sind daher weiterhin nicht auszuschließen. Zwar sprechen der kräftige Abprall vom letzten Tiefpunkt am Mittwoch bei 4.066 USD und das neue Stochastik-Kaufsignal im Tageschart für eine mögliche Erholung bis etwa 4.335 USD – doch das wäre zunächst nur eine Gegenbewegung und keine bestätigte Trendwende. Denn solange Gold nicht nachhaltig über 4.700 USD ansteigen kann, bleibt Vorsicht geboten.

Langfristig erzählt der Goldmarkt jedoch eine andere Geschichte. Rekordzuflüsse in Gold-ETFs trotz fallender Preise und die fortgesetzte Diversifizierung der Zentralbanken deuten darauf hin, dass Gold zunehmend als Schutz vor schwindendem Vertrauen in Staatsfinanzen, Anleihen und Institutionen gefragt ist – nicht bloß als kurzfristige Inflations- oder Zinswette. Daraus ergibt sich der entscheidende Gegensatz: Technisch ist Gold angeschlagen, strukturell bleibt es relevant. Die Korrektur kann tiefer und länger ausfallen; sie widerlegt aber nicht die These, dass ein Vermögenswert ohne Schuldner, Gegenpartei oder Refinanzierungsbedarf in einer fragiler werdenden Finanzwelt seinen besonderen Wert behält.

Source：https://goldinvest.de/en/gold-the-correction-does-not-change-the-rationale