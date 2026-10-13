Bensteel Group and Ansteel Group November 2026 Product Price Policy Adjustment Information

[Announcement on Adjustments to Domestic Futures Selling Prices of Sheets & Plates for November 2026 by Ansteel and Bensteel Group]
Ansteel's product price policy for November 2026, adjusted from the October 2026 product price policy, is as follows:
1. Hot-rolled: unchanged.
2. Pickled: unchanged. Automotive steel unchanged.
3. Cold-rolled: unchanged. Automotive steel unchanged. Additionally: Anshen high-strength wire at 590MPa, 780MPa, 980MPa, and 1180MPa grades unchanged.
4. Hard-rolled: unchanged.
5. Galvanized: unchanged.
6. Non-oriented silicon steel: raised by 100 yuan/mt.
7. Color-coated: unchanged.
8. Medium-thickness plates: unchanged.
9. Wire rods: unchanged.
10. Rebar: unchanged.
11. Alloy surcharges: see the price list for details.
Ansteel Co., Ltd. Marketing Center
October 12, 2026
Bensteel Group's product price policy for November 2026, adjusted from the October 2026 product price policy, is as follows:
1. Hot-rolled: unchanged.
2. Pickled: unchanged. Automotive steel unchanged.
3. Cold-rolled: unchanged. Automotive steel unchanged.
4. Hard-rolled: unchanged.
5. Galvanized: unchanged.
6. Electrogalvanized: unchanged.
7. Non-oriented silicon steel: raised by 100 yuan/mt.
8. Wire rods: unchanged.
9. Rebar: unchanged.
10. Special steel: unchanged.
11. Alloy surcharges: see the price list for details.
Bensteel Sheets & Plates Marketing Center, Beiying Operations Center
October 12, 2026