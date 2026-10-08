On October 7, South Africa’s Electricity and Energy Minister announced additional capacity procurement plans for the 2026–2037 planning period, proposing 4,600 MW of battery storage and 5,000 MW of gas generation. Batteries would charge during surplus generation periods and discharge during evening peaks and other demand periods.
Storage procurement will include availability and performance obligations. Gas procurement will assess start-up times, ramping capability and minimum operating levels, alongside fuel supply, gas prices, port and pipeline infrastructure, grid connections and commissioning schedules.