The Aluminium Federation (ALFED) has launched its Reindustrialising UK Aluminium briefing, outlining key trade and industrial policy priorities for the UK aluminium sector. Aluminium is recognised within the UK’s Critical Minerals framework and as a Growth Mineral, reflecting its strategic role in advanced manufacturing, clean energy, defence, and digital and technology sectors.
According to ALFED’s latest economic modelling, the UK aluminium industry supports a wider economic footprint of £8.18 billion in GVA and around 104,800 FTE jobs, including £3.78 billion in direct GVA and 54,200 direct jobs. The briefing highlights four priorities: earlier industry engagement, alignment between trade, CBAM and UK-EU policy, stronger strategic UK capability, and better alignment of industrial and procurement policy with British manufacturing. ALFED also plans to publish a broader Reindustrialising UK Aluminium White Paper.