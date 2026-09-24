[SMM Precious Metals Express]
As global population ageing accelerates, medical demand for cardiovascular diseases, neurological disorders and chronic pain continues to rise. Platinum, with its excellent biocompatibility, corrosion resistance, electrical conductivity and X-ray visibility, has become a critical material for advanced medical devices. From coronary stents and implantable pacemakers to cochlear implants and brain-computer interfaces, platinum applications are increasingly extending toward high-precision, miniaturised and long-term implantable medical technologies. In cardiovascular medicine, platinum is mainly used in catheters, stent positioning and cardiac electrophysiology therapy.