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[SMM Precious Metals Express]

Published: Sep 24, 2026 18:27 (GMT+8)
Source: SMM
Hyundai Motor Group positions fuel cell electric vehicles (FCEVs) and battery electric vehicles (BEVs) as complementary rather than competitive, and has outlined a strategy to expand the role of hydrogen-powered vehicles in long-distance, high-load transportation and essential mobility sectors.

Data Source Statement: Except for publicly available information, all other data are processed by SMM based on publicly available information, market communication, and relying on SMM's internal database model. They are for reference only and do not constitute decision-making recommendations.

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