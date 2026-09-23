Domestic steel‑mill ferromolybdenum tender prices, Sep 21‑23:
- Sep 23: A steel mill in Hunan awarded ferromolybdenum at **CNY 342 000/ton (acceptance, delivered‑to‑plant)**, volume 90 tonnes.
- Sep 22: A steel mill in Zhejiang tendered ferromolybdenum at **CNY 340 500/ton (acceptance)**, volume 210 tonnes.
- Sep 21: A steel mill in Shanxi tendered ferromolybdenum at **CNY 341 000/ton (acceptance)**.
Nanjing Iron & Steel has launched its ferromolybdenum tender. Volume: 90 tonnes. Tender closing time: 09:30, Sep 28. Delivery date: Oct 20. Results pending.