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Mingtai Aluminum Terminates Stake Sale to Jiaozuo Wanfang Due to Withdrawn Application

Published: Sep 20, 2026 21:50
On September 15, Mingtai Aluminum announced that, as Jiaozuo Wanfang had withdrawn its application for the share-issuance-based asset purchase restructuring, the company's plan to sell its 2.50% stake in Sanmenxia Aluminum to Jiaozuo Wanfang has been terminated accordingly. As of the announcement date, the company still holds the stake, and the termination will not have any material impact on its financial position.

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