Hongqiao Holdings to Acquire Yunnan Energy and Tech Firms for RMB 2.05 Billion
On September 10, the signing ceremony for Tai'an Aluminum's annual 50,000-tonne industrial profile project was held at the Commerce Bureau of Anyi County. The project is invested and built by Jiangxi Tai'an Aluminum Co., Ltd. with a total investment of approximately RMB 400 million. It plans to construct workshops covering 48,500 square meters plus 8,000 square meters of dormitories and office buildings, featuring five major workshops—melting and casting, die casting, CNC machining, quality inspection, and packaging—equipped with professional equipment such as melting furnaces, refining furnaces, and aging furnaces, along with an intelligent aluminum melting and casting system.