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[SMM PV News] China Resources New Energy: Solar power project electricity sales, January-August, up 26.99% YoY

Published: Sep 18, 2026 13:20

On September 17, China Resources Power New Energy disclosed its electricity sales data for August 2026. In August, the company sold 5.688 billion kWh of electricity, up 15.25% YoY. Of this, wind power projects sold 3.89 billion kWh, up 15.78% YoY, and solar power projects sold 1.799 billion kWh, up 14.13% YoY.

In January-August 2026, China Resources Power New Energy sold a cumulative 47.456 billion kWh of electricity, up 6.19% YoY. Of this, wind power projects sold 35.582 billion kWh, up 0.69% YoY, and solar power projects sold 11.874 billion kWh, up 26.99% YoY.

Data Source Statement: Except for publicly available information, all other data are processed by SMM based on publicly available information, market communication, and relying on SMM's internal database model. They are for reference only and do not constitute decision-making recommendations.

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