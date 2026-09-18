On September 17, China Resources Power New Energy disclosed its electricity sales data for August 2026. In August, the company sold 5.688 billion kWh of electricity, up 15.25% YoY. Of this, wind power projects sold 3.89 billion kWh, up 15.78% YoY, and solar power projects sold 1.799 billion kWh, up 14.13% YoY.
In January-August 2026, China Resources Power New Energy sold a cumulative 47.456 billion kWh of electricity, up 6.19% YoY. Of this, wind power projects sold 35.582 billion kWh, up 0.69% YoY, and solar power projects sold 11.874 billion kWh, up 26.99% YoY.