[SMM Hydrogen Cost Daily Review] 20260917

1. Hydrogen Production from Coal
Shandong anthracite transaction range [2100-2260], average hydrogen cost [2.03 yuan/m³]
Shanxi anthracite transaction range [1340-1500], average hydrogen cost [1.52 yuan/m³]
Hebei anthracite transaction range [1820-1980], average hydrogen cost [1.8 yuan/m³]
Henan anthracite transaction range [1400-1560], average hydrogen cost [1.56 yuan/m³]
2. Hydrogen Production from Natural Gas
Pearl River Delta natural gas transaction range [6200-6210], average hydrogen cost [2.87 yuan/m³]
Zhejiang natural gas transaction range [6260-6590], average hydrogen cost [2.94 yuan/m³]
Guangxi natural gas transaction range [5770-6480], average hydrogen cost [2.8 yuan/m³]
Guangdong Yuedong natural gas transaction range [6200-6210], average hydrogen cost [2.85 yuan/m³]
Henan natural gas transaction range [6400-6600], average hydrogen cost [3 yuan/m³]
Hebei natural gas transaction range [6280-6735], average hydrogen cost [2.99 yuan/m³]
Hubei natural gas transaction range [6420-6650], average hydrogen cost [3 yuan/m³]
Guizhou natural gas transaction range [6140-6470], average hydrogen cost [2.9 yuan/m³]
Sichuan natural gas transaction range [6070-6425], average hydrogen cost [2.9 yuan/m³]
Shanxi natural gas transaction range [6240-6430], average hydrogen cost [2.89 yuan/m³]
Shandong natural gas transaction range [6330-6500], average hydrogen cost [2.96 yuan/m³]
Heilongjiang natural gas transaction range [6090-6490], average hydrogen cost [2.89 yuan/m³]
Inner Mongolia natural gas transaction range [6490-6720], average hydrogen cost [2.96 yuan/m³]
3. Hydrogen Production from Propane
South China propylene oxide transaction range [7870-7930], average hydrogen cost [4.39 yuan/m³]
East China propylene oxide transaction range [7420-8180], average hydrogen cost [4.34 yuan/m³]
Northeast China propylene oxide transaction range [7760-7840], average hydrogen cost [4.34 yuan/m³]
Shandong propylene oxide transaction range [7942-7962], average hydrogen cost [4.44 yuan/m³]
4. Hydrogen Production from Methanol
East China methanol transaction range [3560-3850], average hydrogen cost [3.04 yuan/m³]
Central China methanol transaction range [3510-4030], average hydrogen cost [3.11 yuan/m³]
North China methanol transaction range [3390-3580], average hydrogen cost [2.86 yuan/m³]
South China methanol transaction range [4260-4540], average hydrogen cost [3.47 yuan/m³]
Northwest China methanol transaction range [3320-3530], average hydrogen cost [2.8 yuan/m³]
Southwest China methanol transaction range [3480-4410], average hydrogen cost [3.22 yuan/m³]
Northeast China methanol transaction range [3630-3790], average hydrogen cost [3.03 yuan/m³]