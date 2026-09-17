logo
Metrix
AnnouncementsAbout UsCareersDownload App
EN
logo

[SMM Hydrogen Cost Daily Review] 20260917

Published: Sep 17, 2026 11:50

1. Hydrogen Production from Coal

Shandong anthracite transaction range [2100-2260], average hydrogen cost [2.03 yuan/m³]

Shanxi anthracite transaction range [1340-1500], average hydrogen cost [1.52 yuan/m³]

Hebei anthracite transaction range [1820-1980], average hydrogen cost [1.8 yuan/m³]

Henan anthracite transaction range [1400-1560], average hydrogen cost [1.56 yuan/m³]

2. Hydrogen Production from Natural Gas

Pearl River Delta natural gas transaction range [6200-6210], average hydrogen cost [2.87 yuan/m³]

Zhejiang natural gas transaction range [6260-6590], average hydrogen cost [2.94 yuan/m³]

Guangxi natural gas transaction range [5770-6480], average hydrogen cost [2.8 yuan/m³]

Guangdong Yuedong natural gas transaction range [6200-6210], average hydrogen cost [2.85 yuan/m³]

Henan natural gas transaction range [6400-6600], average hydrogen cost [3 yuan/m³]

Hebei natural gas transaction range [6280-6735], average hydrogen cost [2.99 yuan/m³]

Hubei natural gas transaction range [6420-6650], average hydrogen cost [3 yuan/m³]

Guizhou natural gas transaction range [6140-6470], average hydrogen cost [2.9 yuan/m³]

Sichuan natural gas transaction range [6070-6425], average hydrogen cost [2.9 yuan/m³]

Shanxi natural gas transaction range [6240-6430], average hydrogen cost [2.89 yuan/m³]

Shandong natural gas transaction range [6330-6500], average hydrogen cost [2.96 yuan/m³]

Heilongjiang natural gas transaction range [6090-6490], average hydrogen cost [2.89 yuan/m³]

Inner Mongolia natural gas transaction range [6490-6720], average hydrogen cost [2.96 yuan/m³]

3. Hydrogen Production from Propane

South China propylene oxide transaction range [7870-7930], average hydrogen cost [4.39 yuan/m³]

East China propylene oxide transaction range [7420-8180], average hydrogen cost [4.34 yuan/m³]

Northeast China propylene oxide transaction range [7760-7840], average hydrogen cost [4.34 yuan/m³]

Shandong propylene oxide transaction range [7942-7962], average hydrogen cost [4.44 yuan/m³]

4. Hydrogen Production from Methanol

East China methanol transaction range [3560-3850], average hydrogen cost [3.04 yuan/m³]

Central China methanol transaction range [3510-4030], average hydrogen cost [3.11 yuan/m³]

North China methanol transaction range [3390-3580], average hydrogen cost [2.86 yuan/m³]

South China methanol transaction range [4260-4540], average hydrogen cost [3.47 yuan/m³]

Northwest China methanol transaction range [3320-3530], average hydrogen cost [2.8 yuan/m³]

Southwest China methanol transaction range [3480-4410], average hydrogen cost [3.22 yuan/m³]

Northeast China methanol transaction range [3630-3790], average hydrogen cost [3.03 yuan/m³]

Data Source Statement: Except for publicly available information, all other data are processed by SMM based on publicly available information, market communication, and relying on SMM's internal database model. They are for reference only and do not constitute decision-making recommendations.

For any inquiries or for more information, please contact: lemonzhao@smm.cn
For more information on how to access our research reports, please contact:service.en@smm.cn
Related News
Shanghai Electric Delivers China's First Three-Dimensional Outdoor Hydrogen Production Unit, Achieving New Progress Across Multiple Businesses
23 hours ago
Shanghai Electric Delivers China's First Three-Dimensional Outdoor Hydrogen Production Unit, Achieving New Progress Across Multiple Businesses
Read More
Shanghai Electric Delivers China's First Three-Dimensional Outdoor Hydrogen Production Unit, Achieving New Progress Across Multiple Businesses
Shanghai Electric Delivers China's First Three-Dimensional Outdoor Hydrogen Production Unit, Achieving New Progress Across Multiple Businesses
23 hours ago
Guohua Investment Yongli Hydrogen Production Plant achieves full production and full sales, with single-day exports of industrial-grade lithium hydroxide hitting a record high
23 hours ago
Guohua Investment Yongli Hydrogen Production Plant achieves full production and full sales, with single-day exports of industrial-grade lithium hydroxide hitting a record high
Read More
Guohua Investment Yongli Hydrogen Production Plant achieves full production and full sales, with single-day exports of industrial-grade lithium hydroxide hitting a record high
Guohua Investment Yongli Hydrogen Production Plant achieves full production and full sales, with single-day exports of industrial-grade lithium hydroxide hitting a record high
23 hours ago
Hydrogen Green Power completes nearly 100 million yuan angel+ round financing, Chaoxi Capital leads investment and Shunwei Capital adds investment
23 hours ago
Hydrogen Green Power completes nearly 100 million yuan angel+ round financing, Chaoxi Capital leads investment and Shunwei Capital adds investment
Read More
Hydrogen Green Power completes nearly 100 million yuan angel+ round financing, Chaoxi Capital leads investment and Shunwei Capital adds investment
Hydrogen Green Power completes nearly 100 million yuan angel+ round financing, Chaoxi Capital leads investment and Shunwei Capital adds investment
23 hours ago
Related News
news
Shanghai Electric Delivers China's First Three-Dimensional Outdoor Hydrogen Production Unit, Achieving New Progress Across Multiple Businesses
Sep 16, 2026 15:28
news
Guohua Investment Yongli Hydrogen Production Plant achieves full production and full sales, with single-day exports of industrial-grade lithium hydroxide hitting a record high
Sep 16, 2026 15:22
news
Hydrogen Green Power completes nearly 100 million yuan angel+ round financing, Chaoxi Capital leads investment and Shunwei Capital adds investment
Sep 16, 2026 15:11
news
Green Hydrogen Project Tracker — Compressors PEM Hydrogen Production 45MPa Filling Compressor Shipped, Landing in Croatia's First Commercial Green Hydrogen Project
Sep 16, 2026 14:57
Register to Continue Reading
Gain access to the latest insights in metals and new energy
Already have an account?Sign in here
[SMM Hydrogen Cost Daily Review] 20260917 - Shanghai Metals Market (SMM)