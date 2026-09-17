Zijin Mining announced in the evening that on September 15, 2026, its wholly-owned subsidiary Zijin Mining Equity Investment Management (Xiamen) Co., Ltd. ("Zijin Xiamen Equity", which holds a private equity and venture capital fund manager licence) signed the Partnership Agreement of Xiamen Shidai Shenyuan Venture Capital Fund Partnership (Limited Partnership) with Xiamen Puquan Private Equity Fund Management Partnership (Limited Partnership) ("Xiamen Puquan"), Kunkun (Hainan) Investment Co., Ltd. ("Kunkun Investment") and other partners. Zijin Xiamen Equity, as one of the limited partners, will participate in the investment in Xiamen Shidai Shenyuan Venture Capital Fund Partnership (Limited Partnership) ("Shidai Shenyuan Fund"), with a committed capital contribution of RMB 1 billion, representing a 20.4081% committed interest in the fund.

Shidai Shenyuan Fund primarily invests in artificial intelligence, embodied AI, technology applications, frontier technologies and other sectors.