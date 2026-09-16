CAAM data shows that in August, NEV sales reached 1.643 million units, up 17.8% YoY and 5.3% MoM, with a penetration rate of approximately 60.6%. Domestic sales totaled 1.118 million units, up 10.9% MoM but down 4.6% YoY, while exports reached 526,000 units, down 5% MoM but up 1.3x YoY. Domestic passenger NEV sales were 1.015 million units, up 10.8% MoM but down 8.2% YoY, and domestic commercial NEV sales were 103,000 units, up 11.9% MoM and 56.6% YoY.
From January to August, domestic NEV sales totaled 7.215 million units, down 10.8% YoY. Domestic passenger NEV sales were 6.525 million units, down 14.2% YoY, while domestic commercial NEV sales were 690,000 units, up 43.4% YoY.
From January to August, NEV exports totaled 3.435 million units, up 1.2x YoY. Passenger NEV exports were 3.357 million units, up 1.3x YoY, while commercial NEV exports were 78,000 units, up 33.1% YoY.