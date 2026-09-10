[Mexico Finalizes Steep Anti-Dumping Duties on Chinese, Vietnamese Hot-Rolled Steel]

[Krakatau Steel Names Willgo Zainar New President Director, Replacing Akbar Djohan]
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) has announced a reshuffle of its Board of Directors and Board of Commissioners, approved at an Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB). Willgo Zainar has been appointed President Director, replacing Muhammad Akbar Djohan, while Thomas Christian takes over as Director of Finance and Risk Management from Daniel Fitzgerald Liman. Didik Hariyanto was appointed Independent Commissioner. The new Board of Directors comprises Willgo Zainar (President Director), Sidik Darusulistyo (Infrastructure and Operations), Thomas Christian (Finance and Risk Management), Hernowo (Commercial, Business Development and Portfolio), and Suryantoro Waluyo (HR), while the Board of Commissioners includes Hendro Martowardojo (President Commissioner), David Pajung and Didik Hariyanto (Independent Commissioners), and Setia Diarta and Adityo Haryo Bimo (Commissioners)